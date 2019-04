Großbrand in Lagerhalle

NDR 90,3 - 23.04.2019 06:00 Uhr

Der Rauch zog in der Nacht durch mehrere Hamburger Stadtteile: In einer Lagerhalle in Hammerbrook haben Kartons gebrannt. Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger über die Schwierigkeiten beim Einsatz.