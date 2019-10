Stand: 08.10.2019 06:14 Uhr

Großbrand in Hohenfelde: Feuer unter Kontrolle

Über Stunden hat in der Nacht zum Dienstag ein Großbrand in einer Druckerei in Hamburg-Hohenfelde gewütet. 70 Einsatzkräfte seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr NDR 90,3 mit. Ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er hatte versucht, noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Er kam ins Krankenhaus. Gegen drei Uhr in der Nacht sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden, sagte Feuerwehr-Sprecher Jan-Ole Unger. Die Nachlöscharbeiten auf dem Gelände würden sich noch bis in den Dienstagvormittag ziehen. "Ich gehe davon aus, dass wir noch bei Tageslicht Rauch sehen werden", sagte Unger.

Feuerwehreinsatz in Hohenfelde NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.10.2019 06:00 Uhr Autor/in: Reinig, Frauke Die Feuerwehr ist am Abend zu einem Großbrand in Hohenfelde ausgerückt. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Frauke Reinig berichtet.







Hochbrennbares Material in der Druckerei

Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr am späten Montagabend ausgebrochen. Meterhoch schlugen Flammen aus dem Gebäude. Teile der Stadt waren durch den Brand in Rauch gehüllt. Anwohner in sieben Stadtteilen sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten in dem verwinkelten Gebäude waren schwierig, sagte der Feuerwehrsprecher. Außerdem lagerten in der Druckerei hochbrennbare Lösungsmittel, Papier und Farben. Das habe dem Feuer reichlich Nahrung geboten. Der Mann, der die Rauchgasvergiftung erlitt, habe die Feuerwehr alarmiert. Er hatte bemerkt, dass ein Papiercontainer im Gebäude brennt.

Menschen nicht in Gefahr

Als der erste Löschzug eintraf, hätten bereits große Teile des Gebäudes in Flammen gestanden, sagte Unger. Wohnhäuser in der Umgebung seien nicht gefährdet gewesen. Ein Bürogebäude habe die Feuerwehr allerdings abgeriegelt. Menschen waren nicht darin. Die Warnung an die Bewohner der betroffenen Stadtteile wurde gegen zwei Uhr aufgehoben.

