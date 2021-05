Großbrand in Eimsbüttler Mehrfamilienhaus Stand: 12.05.2021 12:14 Uhr In Hamburg-Eimsbüttel ist am Mittwochvormittag ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zwei Menschen kamen in ein Krankenhaus.

Möglicherweise brach der Brand bei Handwerksarbeiten an dem Wohnhaus in der Hartwig-Hesse-Straße aus. Die Feuerwehr konnte zunächst zwei Handwerker aus dem Dachstuhl retten. Auch ein Säugling wurde aus Stockwerk darunter gerettet. Einer der Handwerker und der Säugling wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation in Krankenhäuser gebracht.

Mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort

Weitere Personen konnten das viergeschossige Wohnhaus unverletzt verlassen. Dicker Rauch zog in Richtung Innenstadt und in Richtung Stellingen. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauern vermutlich noch bis zum Nachmittag an. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

