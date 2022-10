Stand: 27.10.2022 18:36 Uhr Großauftrag für Quantencomputer in Hamburg

In Hamburg sollen in den kommenden Jahren gleich mehrere sogenannte Quantencomputer entwickelt und gebaut werden. Der Bund fördert das mit mehr als 200 Millionen Euro, so das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik. Bereits Anfang der Woche hatte der Senat einen zweistelligen Millionenbetrag für Quantencomputer zugesagt. Diese Technik ist um ein Vielfaches leistungsfähiger als heutige Computer.

