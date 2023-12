Stand: 12.12.2023 16:17 Uhr Großauftrag für Flugzeugbauer Airbus

Der Flugzeubauer Airbus kann einen Großauftrag über 100 Maschinen des Typs A321neo verbuchen. Die Bestellung kommt von der Flugzeugleasingfirma Avalon mit Sitz in Irland. Laut Listenpreis hat die Großbestellung einen Wert von mehr als 13 Milliarden Euro, allerdings sind bei Aufträgen in dieser Größenordnung Rabatte üblich. Etwa die Hälfte der Maschinen wird in Hamburg gebaut und ausgeliefert.

