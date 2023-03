Stand: 03.03.2023 07:00 Uhr Großauftrag für Flugzeugbauer Airbus

Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag für seinen Langstreckenflieger A350 bekommen. Die Fluggesellschaft Lufthansa hat insgesamt 15 Maschinen des Typs bestellt. Die Flugzeuge haben einen Listenpreis von insgesamt mehr als vier Milliarden Euro, in der Branche sind aber größere Rabatte üblich. Am Bau der A350-Maschinen sind die Werke in Finkenwerder und in Stade maßgeblich beteiligt.

