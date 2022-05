Stand: 02.05.2022 15:00 Uhr Großauftrag aus Australien für Airbus

Der deutsch-französische Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag aus Australien erhalten. Die Airline Qantas kauft nach eigenen Angaben zwölf Langstreckenflieger vom Typ A350. Qantas will in Zukunft Direktflüge von Sydney nach London oder New York anbieten. Mit rund 20 Stunden wären das die längsten kommerziellen Direktflüge der Welt. Ende 2025 soll es damit losgehen. | Sendedatum NDR 90,3: 02.05.2022 15:00