Großangelegte Kontrolle von Corona-Auflagen in Hamburg Stand: 09.10.2020 21:01 Uhr Mehr als 250 Einsatzkräfte von Polizei, Bezirksämtern und Zoll haben am Freitagabend damit begonnen, die Einhaltung von Corona-Auflagen zu überprüfen. Betroffen sind alle Hamburger Stadtteile.

Eines der ersten Ziele war ein Lokal in Billstedt, das nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Levgrün in den vergangenen Wochen schon mehrfach kontrolliert worden war. Immer wieder wurden dabei Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. "Inzwischen sind wir in einem Zeitraum, wo jeder die Auflagen kennen muss. Jetzt wird auch kein Auge mehr zugedrückt, jetzt wird konsequent durchgegriffen", sagte Levgrün im Gespräch mit NDR 90,3.

Ziel: Bei jüngeren Menschen beliebte Lokale

Bei den großflächigen Kontrollen, die am Freitagabend begonnen haben, geht es um Lokale, Bars und andere Gastronomiebetriebe, in denen vor allem 20- bis 40-Jährige feiern und gegebenenfalls Alkohol trinken. "Das ist genau die Altersgruppe, von der wir im Moment wissen, dass sie sich zu häufig mit Corona anstecken und dann gewisse Infektionsketten aulösen", sagte Levgrün. An der Aktion sind neben 250 Beamtinnen und Beamten der Polizei auch Bezirksämter, der Zoll und das Amt für Arbeitsschutz beteiligt.

Bei Missachtung der Regeln droht Schließung

Die Kontrollen sollen laut Polizei dafür sorgen, dass Menschen, die die Corona-Auflagen trotz steigender Infektionszahlen nicht beachten, Konsequenzen spüren. Ziel sei es, die Infektionszahlen wieder in den Griff zu bekommen. Gastronomiebetriebe, die gegen Regeln verstoßen, müssen mit Bußgeldern oder bei schwerwiegenden Verstößen mit einer Schließung rechnen. In den vergangenen Wochen hatten die Polizei und das Bezirksamt Hamburg-Mitte schwerpunktmäßig Lokale im Schanzenviertel und auf St. Pauli kontrolliert.

