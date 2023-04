Stand: 13.04.2023 09:15 Uhr Groß-Flottbek: 83-jähriger stirbt im Auto

Ein 83 Jahre alter Mann ist in Groß-Flottbek am Steuer seines Autos ums Leben gekommen. Laut Polizei erlitt er am Mittwochabend offenbar einen Herzanfall, er fuhr sehr langsam und rammte einen Gartenzaun. Alarmierte Rettungskräfte konnten den Mann nicht wiederbeleben. Er starb noch am Unfallort.

