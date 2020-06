Stand: 10.06.2020 15:26 Uhr - Hamburg Journal

Größtes Containerschiff hat Hamburg verlassen

Das weltgrößte Containerschiff, die "HMM Algeciras", hat am Mittwoch nach einem dreitägigen Aufenthalt den Hamburger Hafen wieder verlassen. Der Megafrachter hat am Burchardkai rund 8.500 Container gelöscht und geladen - darunter Konsumgüter, Nahrungs- und Genussmittel, Textilien, Elektroartikel, Maschinen und Anlagenteile, medizinische Geräte, chemische Grundprodukte und Rohstoffe jeglicher Art. Nun fährt das Schiff nach Antwerpen in Belgien.

Transport von fast 24.000 Containern möglich

Die "HMM Algeciras" ist das neue Flaggschiff der südkoreanischen Reederei HMM. Auf dem Containerriesen arbeitet eine 23-köpfige Crew, einschließlich des Kapitäns. Die "HMM Algeciras" ist das erste von zwölf Schwesterschiffen, die im Laufe der kommenden Monate an die Reederei ausgeliefert werden und zwischen Asien und Europa verkehren. Sie können fast 24.000 Standardcontainer transportieren.

