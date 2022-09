Stand: 19.09.2022 20:34 Uhr Größtes Containerschiff der Welt im Hamburger Hafen

Das größte Containerschiff der Welt hat am Montag mit dem Hochwasser erstmals den Hamburger Hafen angelaufen. Die "Ever Alot" ist 400 Meter lang und 61 Meter breit und hat bis zu 17 Meter Tiefgang. Das Schiff kann 24.004 Standardcontainer transportieren, 12 mehr als sein Vorgänger "Ever Ace". Es wird zwischen Nordeuropa und Asien eingesetzt. Am 22. September läuft die "Ever Alot" wieder aus.

