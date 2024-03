Stand: 19.03.2024 17:10 Uhr Größerer Stellenabbau bei Unilever in Hamburg möglich

Bei der Deutschlandzentrale von Unilever in Hamburg droht möglicherweise ein größerer Stellenabbau. Das Unternehmen will weltweit etwa sechs Prozent der Jobs streichen, um profitabler zu werden. In Hamburg beschäftigt Unilever rund 600 Menschen. Wie viele Stellen hier konkret wegfallen, dazu macht das Unternehmen bislang keine Angaben. Neben dem Jobabbau plant Unilever auch, sich von seiner Eissparte mit Marken wie Langnese und Ben & Jerry's zu trennen.

