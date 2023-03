Stand: 03.03.2023 08:58 Uhr Größerer Polizeieinsatz im Cinemaxx-Kino

Im Cinemaxx-Kino am Dammtor musste am Donnerstagabend eine Vorstellung abgebrochen worden. Die Polizei hatte einen Anruf erhalten, dass es eine Schlägerei gegeben haben soll. Sie rückte mit 20 Streifenwagen an. Vor Ort gab es laut Polizei viel Trubel, aber keine Schlägerei. Dennoch mussten 200 Gäste den Kinosaal verlassen. Verletzt wurde niemand.

