Stand: 11.11.2024 11:59 Uhr Größere Schlägerei nahe des Phoenix-Centers

In Harburg hat es am Sonntag wegen einer größeren Schlägerei einen Polizeieinsatz gegeben. Nach ersten Erkenntnissen gingen am Abend in der Lassallestraße, in der Nähe vom Phoenix-Center, mehrere Menschen aufeinander los. Laut Polizei sind die Hintergründe sind unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.11.2024 | 12:00 Uhr