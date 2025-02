Grippe in Hamburg: Zahl der Erkrankten sinkt wieder Stand: 14.02.2025 07:21 Uhr Es wird immer noch viel geniest, geschnupft gehustet - das Schlimmste könnte aber in Hamburg schon vorbei sein. Das Hamburger Hygiene-Institut hat seine aktuellen Zahlen zur Grippewelle vorgelegt.

Die Grippewelle hatte im Januar in Hamburg richtig an Wucht gewonnen: Von 170 gemeldeten Fällen in der ersten Woche des Jahres auf über 1.000 Fälle in der letzten Woche des Januar. Jetzt könnte sie ihren Höhepunkt überschritten haben - mit Beginn des Februars ist die Zahl der Infektionen wieder leicht rückläufig. Auch die gemeldeten Corona-Fälle werden weniger, ebenso die RSV-Erkrankungen, von denen vor allem Kinder betroffen sind.

19 Menschen in Hamburg sterben an der Grippe

Auch bundesweit hatten sich die Infektionszahlen zuletzt stabilisiert. Deutschland war zwar von einer heftigen, aber nicht außergewöhnlichen Grippewelle erfasst worden. Ob die Welle aber tatsächlich dauerhaft abflacht, werden erfahrungsgemäß die nächsten beiden Wochen zeigen. Bundesweit starben laut Robert-Koch-Institut bislang 456 Menschen an den Folgen einer Grippe. In Hamburg sind es laut Hygiene-Institut bislang 19, das sind 13 weniger als im Vorjahreszeitraum.

