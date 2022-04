Grill und Wasserpfeife in Küche - Einsatz in Billstedt Stand: 24.04.2022 11:52 Uhr In Billstedt sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Offenbar hatte jemand eine Wasserpfeife und einen Grill in einer Wohnung genutzt.

Eigentlich waren die Einsatzkräfte am frühen Morgen wegen eines anderen Notfalls in das Mehrfamilienhaus an der Steinbeker Hauptstraße gerufen worden. Als sie das Gebäude betraten, lösten allerdings die Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte der Sanitäterinnen und Sanitäter aus.

Sechs Bewohner gerettet

Sofort wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehrleute gerufen. Als Quelle des giftigen Gases wurde dann eine Wohnung ausgemacht. Aus der konnten sechs Bewohnerinnen und Bewohner gerettet werden - darunter ein elfjähriger Junge.

Zwei kamen ins Krankenhaus

In der Küche fanden die Feuerwehrleute eine Shisha und einen Grill. Die waren offenbar kurz vorher benutzt worden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht. Zwei Menschen kamen mit einer leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

