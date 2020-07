Stand: 30.07.2020 13:26 Uhr - NDR 90,3

Greenpeace startet von Hamburg aus zu Nordsee-Aktion

Von Hamburg aus startet die Umweltschutzorganisation Greenpeace zu einer mehrwöchgigen Aktion in der Nordsee. Damit will Greenpeace unter anderem gegen die mögliche Entsorgung von Bohrinseln am Meeresgrund protestieren.

Greenpeace startet von Hamburg aus Aktion in der Nordsee NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.07.2020 13:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Greenpeace startet von Hamburg aus zu einer mehrwöchgigen Aktion in der Nordsee. Unter anderem protestiert die Umweltschutzorganisation gegen die geplante Entsorgung von Bohrinseln. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rund 11.000 Tonnen Öl stecken noch in den Betonsockeln von drei Bohrplattformen, die der Shell-Konzern in der Nordsee dauerhaft am Meeresgrund lassen will. Einen entsprechenden Antrag hat das Unternehmen bei den britischen Behörden gestellt. Deutschland und andere Nordseeanrainer sind strikt dagegen und sehen wie Greenpeace darin einen Verstoß gegen das Plattform-Versenkungsverbot. Das war vor mehr als zwei Jahrzehnten erlassen worden, nachdem Greenpeace die Versenkung der Plattform Brent Spar verhindert hatte.

Greenpeace fordert Ende der Ölförderung in der Nordsee

Auch jetzt sei die Nordsee eine riesige Industrielandschaft, beklagte Greenpeace-Ölexperte Christian Bussau. Allein durch die reguläre Förderung gelangten jedes Jahr mehr als 9.000 Tonnen Öl in die Nordsee, dazu etwa 180.000 Tonnen Chemikalien. Die Umweltschützer fordern, dass die Öl- und Gasförderung in der Nordsee in einigen Jahren eingestellt wird.

In den kommenden Wochen sollen Wissenschaftler an Bord der beiden Greenpeace-Schiffe "Rainbow Warrior" und "Esperanza" Wasserproben sammeln. Außerdem wollen die Umweltschützer auf Hoher See gegen die geplante Entsorgung der drei balasteten Plattformen mobil machen.

Weitere Informationen Greenpeace stoppt Felsbrocken-Versenken vor Rügen Die Umweltorganisation Greenpeace hat das Versenken von Felsbrocken in der Ostsee vor Rügen beendet. Die Aktion war von Fischern und Politikern scharf kritisiert worden. (29.07.2020) mehr Greenpeace warnt vor weiterer Überdüngung der Ostsee Nach eigenen Messungen an Fluss- und Bachmündungen schlägt Greenpeace Alarm: Demnach belasten die industrielle Landwirtschaft und die Klimakrise die Ostsee in hohem Maße. (12.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.07.2020 | 13:00 Uhr