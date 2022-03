Stand: 22.03.2022 19:15 Uhr Gottesdienst für Kriminalitätsopfer

Mit einem Gottesdienst hat die Nordkirche am Dienstag ihre Solidarität mit Betroffenen von Krieg, Kriminalität und Gewalt gezeigt. Am "Tag der Kriminalitätsopfer" luden Bischöfin Kirsten Fehrs und die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" in die Hauptkirche St. Jacobi. Der Gottesdienst stand unter dem Motto "Den Opfer eine Stimme geben: Für eine achtsame Gesellschaft gegen Gewalt". | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 22.03.2022 19:30

