"Gorch Fock" macht heute an der Hamburger Überseebrücke fest Stand: 08.11.2024 07:02 Uhr Das Segelschulschiff "Gorch Fock" der Deutschen Marine wird heute Morgen an der Überseebrücke festmachen. Dort kann es am Wochenende besichtigt werden. Der Segler kommt frisch aus der Norderwerft auf Steinwerder.

Auf der Werft war die "Gorch Fock" seit Ende August zum TÜV - ein planmäßiger Aufenthalt, denn alle drei Jahre muss die Klasse erneuert werden. Die Arbeiten sind termingerecht fertiggestellt worden und die Klassifizierungsgesellchaft DNV hat ihren Stempel unter die Papiere gesetzt. Das bedeutet: Das Schiff kann wieder auf große Fahrt gehen.

Nächste Ziele: Nordsee und dann Atlantik

Als nächstes geht es für den Großsegler in die Nordsee und auf den Atlantik. Dort sollen sich Besatzung und Kadettinnen und Kadetten die nötige Seetüchtigkeit bei Starkwind-Verhältnissen holen. Denn 2026 steht die Atlantik-Überquerung an. Zum 250. Unabhängigkeitstag der USA wird die "Gorch Fock" am 4. Juli in New York einlaufen.

Beschtigung der "Gorch Fock" beim Open Ship

Erst einmal haben die Hamburgerinnen und Hamburger jetzt aber Gelegenheit, das Schiff zu besichtigen: Am Sonnabend und Sonntag ist jeweils von 12 - 18 Uhr Open Ship an der Überseebrücke.

