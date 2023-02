Stand: 16.02.2023 18:44 Uhr Görtz: Neuer privater Investor mit Hamburger Wurzeln

Einige Görtz-Filialen in Hamburg mussten schon schließen oder müssen es bald - andere wie in der Spitalerstraße sollen bleiben. Der insolvente Schuhhändler steckt mitten in einem Sanierungsverfahren. Jetzt gibt es einen neuen privaten Investor mit Hamburger Wurzeln, wie das Unternehmen mitteilte. Wer genau dahinter steckt, wurde nicht gesagt. Bundesweit hat sich Görtz mittlerweile von der Hälfte seiner 160 Filialen getrennt. Künftig soll es nur noch mit 80 eigenen Filialen in Deutschland und Österreich weitergehen.

