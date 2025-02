Stand: 03.02.2025 14:45 Uhr Görtz: 400 Mitarbeiter bekommen wohl kein Insolvenzgeld

Der Hamburger Schuhhändler Görtz steht nach der Insolvenz in den Schlagzeilen. Die 400 Beschäftigten bekommen wahrscheinlich kein Insolvenzgeld. Die Bundesagentur für Arbeit habe einen Antrag dafür zurückgewiesen - so der Insolvenzverwalter. Allerdings sollen die Beschäftigten in den noch geöffneten Läden zumindest ihr Januar-Gehalt bekommen. Die Mitarbeiter aus den geschlossenen Filialen müssen sich selbst an die Agentur für Arbeit wenden.

