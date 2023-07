Stand: 25.07.2023 18:00 Uhr Göring-Eckardt informiert sich in Hamburg über Long Covid

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat sich am Dienstag am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf über die Auswirkungen von Long Covid informiert. Vor drei Jahren war dort mit einer Langzeitstudie zu der Krankheit begonnen worden. Von Patientinnen und Patienten, die seit Beginn in der Studie seien, könne man relativ viele Aussagen für die sehr vielen Betroffenen treffen, so Göring-Eckardt. Sie betonte auch, dass die Versorgung von Betroffenen deutlich verbessert werden müsse. Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an zu wenigen Therapieplätzen für Betroffene von Long Covid in Hamburg gegeben.

