Stand: 02.03.2023 18:39 Uhr Glockengießerwall: Klimaaktivisten kleben sich am Boden fest

Klimaaktivisten der Bewegung "Letzte Generation" haben am Donnerstag am Hamburger Hauptbahnhof eine Straße blockiert. Sie klebten sich auf dem Glockengießerwall am Boden fest. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und zum Streit mit wütenden Autofahrern.

