Stand: 30.03.2022 16:56 Uhr Gleisbauarbeiten: Teilstücke der U1 und der U3 am Wochenende gesperrt

Gleisbauarbeiten beeinträchtigen den U-Bahn-Verkehr am Wochenende. Im Umfeld der Haltestelle Kellinghusenstraße werde gebaut, kündigte die Hochbahn am Mittwoch an. Betroffen seien die U3 zwischen Barmbek und Schlump und die U1 zwischen Lattenkamp und Stephansplatz. Auf diesen Abschnitten würden von Freitag um 21.30 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag in beiden Richtungen keine Züge verkehren. Es werde einen Ersatzverkehr mit Bussen geben, der die Fahrzeit bis zu 20 Minuten verlängere. | Sendedatum NDR 90,3: 30.03.2022 17:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2022 | 17:00 Uhr