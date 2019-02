Stand: 06.02.2019 13:16 Uhr

Giftalarm in HHLA-Kantine: Arbeiter in Klinik

In einer Kantine des Hamburger Hafenunternehmens HHLA in Waltershof ist am Mittwochmorgen offenbar ein unbekannter Stoff ausgetreten. Sechs Mitarbeiter klagten plötzlich über Atemwegsreizungen und Kopfschmerzen und wurden ins Altonaer Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Später klagte auch einer der Einsatzkräfte über Beschwerden.

Bisher keine gefährlichen Stoffe gefunden

In ersten Tests in Waltershof wurden aber keine Gase oder gefährliche Stoffe festgestellt. Insgesamt wurden zwölf Feuerwehrleute untersucht, sagte der Sprecher weiter.

Über die Ursache des Zwischenfalls ist noch nichts bekannt. Einige Mitarbeiter hätten erklärt, sie hätten einen Azetongeruch bemerkt, andere aber nicht, sagte der Sprecher. Alle Betroffenen wurden entkleidet und geduscht. Die Kleider wurden untersucht. Keiner der Patienten befinde sich in einem kritischen Zustand.

