Stand: 04.06.2020 06:36 Uhr - NDR 90,3

Gewitter in Hamburg: Rund 80 Feuerwehr-Einsätze

Heftige Regenfälle haben am Mittwochabend in Hamburg für etwa 80 wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Betroffen war vor allem der Westen der Stadt. In Lurup und Eidelstedt mussten die Einsatzkräfte viele Keller leer pumpen oder umgestürzte Bäume aus dem Weg räumen. An der Elbgaustraße stand die Unterführung an der Bahnstrecke unter Wasser.

A23 zeitweise gesperrt

Die Autobahn 23 wurde zwischen den Anschlussstellen Halstenbek-Krupunder und Hamburg-Eidelstedt zeitweise gesperrt, weil zu viel Wasser auf der Fahrbahn war. Behinderungen gab es noch bis in den späten Abend. Wegen des Starkregens hatte die Feuerwehr am frühen Abend den Ausnahmezustand ausgerufen. Dadurch konnte sie die Freiwilligen Feuerwehren stärker einbeziehen.

Unwetter in Hamburg: Dutzende Feuerwehreinsätze Hamburg Journal - 03.06.2020 19:30 Uhr Heftige Regenfälle haben am Mittwochabend in Hamburg mehrere Straßen überflutet. Die Feuerwehr rückte zu Dutzenden Einsätzen aus. Betroffen war vor allem der Westen der Stadt.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen 00:23 NDR 90,3 Starkregen in Hamburg NDR 90,3 Eine kräftige Gewitterfront ist am Mittwochabend über Hamburg hinweggezogen. Betroffen waren vor allem die Stadtteile Lurup und Eidelstedt. Kai Salander berichtet. Audio (00:23 min) Stellwerkausfall in Elmshorn: Züge fahren wieder Die Deutsche Bahn hatte am Mittwochabend ihren Regionalverkehr zwischen Hamburg und Neumünster beziehungsweise Itzehoe vorübergehend eingestellt. Schuld war ein Blitzeinschlag. Inzwischen fahren die Züge wieder. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2020 | 06:00 Uhr