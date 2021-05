Gewitter beschert Hamburger Feuerwehr mehrere Einsätze Stand: 16.05.2021 07:08 Uhr Wegen eines Gewitters musste die Hamburger Feuerwehr am späten Sonnabend mehrmals ausrücken. Das Unwetter war über den Osten der Stadt gezogen.

Plötzlich einsetzender Starkregen überspülte mehrere Straßen im Stadtteil Bergedorf. Zehn Keller waren nach Informationen von NDR 90,3 vollgelaufen. Feuerwehrleute mussten das Wasser aus den Gebäuden pumpen. In Nettelnburg, Billstedt und Curslack entzündeten Blitzeinschläge drei Dachbrände.

Gewitter löst Brände aus

Feuerwehrleute mussten außerdem einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mümmelmannsberg löschen. Am Curslacker Heerweg sowie am Henriette-Herz-Ring mussten Einsatzkräfte Dächer aufschneiden, um darunter liegende Glutnester zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Zweites Unwetter im Monat Mai

Bereits Anfang Mai musste die Feuerwehr wegen der Folgen ausrücken, die Sturmtief "Eugen" angerichtet hatte. Dieser war mit teils 100 Km/h über Hamburg gezogen, hatte Äste abgeknickt und Dach- sowie Fassadenteile mitgerissen. Mehr als 80 Einsätze wurden gezählt. So musste die Feuerwehr Anfang des Monats in der Nähe der Alsterdorfer Straße einen umgestürzten Baum von einer U-Bahnstrecke entfernen. Auch hierbei war niemand verletzt worden.

