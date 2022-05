Gewerkschafts-Demos zum 1. Mai in Hamburg gestartet Stand: 01.05.2022 11:43 Uhr Bei den großen Gewerkschafts-Kundgebungen zum Tag der Arbeit in Hamburg ist das Thema “Mitbestimmung” am Sonntag zentral.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat zum 1. Mai drei Demozüge in Hamburg organisiert, die am Vormittag gestartet sind. Die Startpunkte lagen in den Stadtteilen Bergedorf, Harburg und Eimsbüttel. Die zentrale Abschlusskundgebung findet am Mittag auf der Straße St. Pauli Fischmarkt in St. Pauli statt. Sprechen wird unter anderem Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla. Sie forderte am Sonnabend während der Demonstration ein Tariftreuegesetz für Hamburg und ein gerechteres Steuersystem mit Änderungen bei der Vermögens- und der Erbschaftssteuer. Das Motto der Gewerkschaften lautet in diesem Jahr "GeMAInsam Zukunft gestalten".

AUDIO: Gewerkschaften demonstrieren am Tag der Arbeit in Hamburg (1 Min) Gewerkschaften demonstrieren am Tag der Arbeit in Hamburg (1 Min)

"Ökologische Transformation" eines der Ziele

Im Gespräch mit NDR 90,3 nannte sie zudem die "Ökologische Transformation" als eines der Ziele. Es gehe also darum, dass Unternehmen mehr und mehr nachhaltig und umweltschonend arbeiten sollen. Dafür brauche es mehr Mitbestimmung der Angestellten, zum Beispiel durch mehr Einfluss der Betriebsräte.

Bei der Abschlusskundgebung wird auch Sven Peters, der Betriebsrat des Energieanbieters Lichtblick, sprechen. Das Unternehmen und die Gewerkschaft ver.di streiten seit Monaten über einen Haustarifvertrag.

Auch Ukraine ist Thema

Zum 1.Mai bekräftigen die Gewerkschaften auch ihre Solidarität mit der Ukraine. "Nie wieder Krieg - die Waffen nieder! Weltweit", heißt es im Demonstrationsaufruf.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2022 | 08:00 Uhr