Gewerkschaften setzten sich für Amazon-Zusteller ein Stand: 01.09.2021 18:12 Uhr Bessere Arbeitsbedingungen für Zustellerinnen und Zusteller von Amazon: Das fordern die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sowie Beratungsorganisationen. In Hamburg gab dazu eine Aktion vor dem Logistikzentrum auf der Veddel.

"Der Online-Handel boomt, und Amazon als weltgrößter Online-Händler verdreifacht seinen Gewinn", sagte eine Gewerkschaftssprecherin. "Den Preis dafür zahlen auch die Beschäftigten, die die Pakete transportieren und zustellen". Diese arbeiteten oft bei Subunternehmen "unter prekären Bedingungen und unter enormen Zeitdruck".

Aktionstage: Beratung für Betroffene

Aktionstage unter dem Motto "#ausgeliefert" finden nach Angaben von ver.di bis zum Sonnabend bundesweit an 30 Standorten statt. Dabei sollen Betroffene auch in mehreren Sprachen beraten und über ihre Rechte aufgeklärt werden. Die Gewerkschaften forderten Amazon auf, die Angestellten von Subunternehmen direkt im eigenen Unternehmen anzustellen.

Ver.di und DGB forderten außerdem, das seit 2018 für die Paketbranche geltende Gesetz zur Nachunternehmerhaftung auf die gesamte Speditions- und Logistikbranche auszuweiten. Amazon müsste dann Sozialbeiträge für Beschäftigte nachzahlen, wenn einer ihrer Subunternehmer diese Beiträge nicht oder nicht vollständig gezahlt hat.

Amazon: "Hohe Erwartungen an Lieferpartner"

Amazon widersprach am Mittwoch den Vorwürfen In einer Mitteilung hieß es: "Wir haben hohe Erwartungen an unsere Lieferpartner und verlangen von ihnen, dass sie ihren Fahrer:innen eine erstklassige Arbeitserfahrung bieten." Alle Lieferpartner seien vertraglich verpflichtet, alle geltenden Gesetze einzuhalten, insbesondere in Bezug auf Löhne, Sozialabgaben und Arbeitszeiten.

