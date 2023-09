Stand: 18.09.2023 20:23 Uhr Gewerkschaft verschenkt Rettungsdienst-Taschen an Feuerwehrleute

Die Gewerkschaft der Feuerwehr hat am Montag Rettungsdienst-Taschen an Feuerwehrleute verschenkt. An der Hauptwache am Berliner Tor wurden insgesamt zehn Taschen übergeben. Mit den knapp 400 Euro teuren von der Gewerkschaft finanzierten Rettungs-Sets soll Zivilcourage bei Mitarbeitenden der Feuerwehr gefördert werden. So können die, die eine rettungsdienstliche Ausbildung haben, auch im Privaten, zum Beispiel beim Einkaufen, Erste Hilfe leisten, bevor der Rettungsdienst eintrifft.

