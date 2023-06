Gewerkschaft ver.di ruft TÜV-Beschäftigte zu Warnstreik auf Stand: 28.06.2023 19:16 Uhr Die Streikwelle der Gewerkschaft ver.di geht weiter. Sie hat die Beschäftigten des TÜV Nord, des TÜV Hessen und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit von Donnerstag bis Dienstag zum Warnstreik aufgerufen.

Durch den Streik könnten Autofahrerinnen und -fahrer Probleme bekommen, wenn sie einen TÜV-Termin haben. Und alle, die ihre Führerschein-Prüfung ablegen wollen. Wie groß die Auswirkungen sein werden und wie viele Beschäftigte tatsächlich die Arbeit niederlegen, ist noch unklar. Sinnvoll ist es laut TÜV auf jeden Fall, vor einem Termin erst einmal bei der zuständigen TÜV-Station nachzufragen, ob sie überhaupt geöffnet ist.

TÜV Hanse nicht betroffen

Im Umland dürfte es mehr Probleme geben, als in Hamburg. Denn in Hamburg ist es vor allem der TÜV Hanse, der seinen Service anbietet - und der wird nicht bestreikt. Anders sieht es in den anderen norddeutschen Bundesländern aus, denn dort ist der TÜV Nord aktiv. Der inzwischen dritte Streik bei dem Unternehmen geht am Donnerstag los und dauert bis einschließlich Dienstag. Ver.di fordert zwölf Prozent mehr Lohn in den laufenden Tarifverhandlungen. Der TÜV Nord bietet 8,6 Prozent und einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro.

Die TÜV-Mitarbeiter und -arbeiterinnen nehmen zum Beispiel Führerscheinprüfungen ab oder kümmern sich um Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen. Am Hamburger Hafen prüfen sie unter anderem die Containerbrücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.06.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik