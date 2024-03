Stand: 27.03.2024 17:16 Uhr Gewerkschaft ver.di und VHH erzielen Tarifeinigung

Im Hamburger Nahverkehr drohen vorerst keine weiteren Streiks. Die Gewerkschaft ver.di hat sich heute auch mit dem Busbetreiber VHH auf einen Abschluss geeinigt. Er sieht unter anderem mehr Urlaubstage, kürzere Schichtdienste und höhere Zuschläge in Nächten und an Wochenenden vor. Zuletzt waren die VHH-Buslinien in der vergangenen Woche für drei Tage bestreikt worden.

