Corona-Krise: Handelskammer fordert mehr Hilfe für Unternehmen Stand: 14.12.2020 12:07 Uhr Die Hamburger Handelskammer fordert angesichts des neuen Lockdowns mehr staatliche Hilfen für betroffene Unternehmen. Für Einzelhandel, Gastronomie und viele weitere Branchen gehe es in der Corona-Krise immer stärker um die Existenz, sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust.

Kein Unternehmen, das vor der Krise gesund war, dürfe durch die staatlichen Eingriffe in die Insolvenz gebracht werden, sagte Aust. Bislang gibt es nach seiner Ansicht aber nicht genug Klarheit darüber, wie das gelingen soll. "Die Lage ist ernst - und der Lockdown trifft einige Branchen sehr hart", sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Er versicherte, Hamburg und der Bund täten alles, um die Folgen abzumildern.

Viele Geschäfte nur noch bis Mittwochabend geöffnet

Nur noch bis Mittwochabend dürfen in Hamburg Geschäfte geöffnet bleiben, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Hamburger Landesparteichef Christoph Ploß forderte, die "Shopping-Zeiten bis in den Abend" zu strecken, um Gedränge vor Geschäften zu vermeiden. Nach Informationen von NDR 90,3 bereiten sich zumindest einige Händler schon darauf vor.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) verwies darauf, dass es auch nach Beginn des Lockdowns am Mittwoch möglich ist, bestellte Ware abzuholen. Voraussetzung: Die Übergabe muss außerhalb der Geschäftsräume erfolgen und das Abstandsgebot eingehalten werden.

Tschentscher warnt vor Ansturm auf Geschäfte

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte am Sonntag bei der Verkündung des Lockdowns vor einem Ansturm auf die Geschäfte gewarnt. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen sehr ernst zu nehmen. Es dürfe am Montag und Dienstag, nicht zu einer "Black-Friday-Situation" kommen. Eine Überlastung des Einzelhandels könnte Folgen für das Infektionsgeschehen haben.

