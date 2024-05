Stand: 23.05.2024 12:02 Uhr Gesundheitsschädliches Spielzeug - Zoll vernichtet Schleim

Der Hamburger Zoll hat in einem Container 480 Sets für die Herstellung eines gesundheitsschädlichen Spielschleims entdeckt und diese vernichtet. Bei der Untersuchung der Inhaltsstoffe wurden bedenkliche Substanzen festgestellt, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte. Statt den zugelassenen 300 Milligramm fand man teilweise mehr als 800 Milligramm Bor pro Kilogramm. In Händen von Kindern sei dies eine schädliche Menge.

