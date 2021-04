Gesundheitsminister Spahn besucht Hamburger Impfzentrum Stand: 30.04.2021 10:51 Uhr Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) empfängt heute Nachmittag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Impfzentrum der Hansestadt.

Spahn will sich in den Messehallen ein Bild von den Abläufen dort machen. Im Impfzentrum werden nach Angaben des Senats bis zu 8.000 Impfungen pro Tag verabreicht.

Vor seinem Besuch in Hamburg macht Spahn Station in Reinbek. Dort besucht er einen neuen Produktionsstandort für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Der Produktionsstandort der Allergopharma in Reinbek gehört zum Pharmaunternehmen Dermapharm Holding mit Sitz im bayerischen Grünwald.

