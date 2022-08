Stand: 25.08.2022 08:08 Uhr Gesuchter Drogenhändler am Flughafen festgenommen

Am Hamburger Flughafen hat die Bundespolizei am Dienstag einen Mann festgenommen, der per europäischem Haftbefehl gesucht worden war. Der aus Antalya anreisende 34-Jährige hatte sich mehrfach größere Mengen Kokain und Marihuana beschafft und in Hamburg verkauft, wie die Bundespolizei jetzt mitteilte. Seine Geschäfte wickelte er auch mithilfe des mittlerweile eingestellten Krypto-Messengerdienstes Encrochat ab. | Sendedatum NDR 90,3: 25.08.2022 08:00