Gestrandete Seeleute in Hamburg rufen verzweifelt um Hilfe Stand: 30.01.2021 19:48 Uhr Die Lage für gestrandete Seeleute in Hamburg wird immer verzweifelter. Wegen strenger Corona-Regeln können sie nicht in ihre Heimat. Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs wendet sich nun an das Auswärtige Amt und die Heimatkirche in Kiribati.

Es sind mehr als 50 Seeleute, die aus dem kleinen Inselstaat Kiribati seit Woche in der Jugendherberge Horn festsitzen. Viele der Seemänner waren schon zwei Jahre nicht mehr daheim, ihr Regierung lässt sie aus Angst vor Corona nicht einreisen.

Mehrfach hat das Hamburg Journal sie berichtet. Damit auch ihre Familien von ihrem Schicksal in Hamburg erfahren, hat der NDR nun über die sozialen Netzwerke die Berichterstattung des Hamburg Journal mit englischen Untertiteln verbreitet.

Schlechte Stimmung bei den Matrosen

Das hat ihnen Mut gemacht, doch nach wie vor sind viele Probleme ungeklärt und sie werden größer. "Unsere Stimmung ist schlecht", sagt Seemann Tiale Pii. "Wir sind hier nicht sicher, manche haben Depressionen." Sein Kollege Erioti Tiaon erklärt: "Ich musste schon zweimal mit Herzrasen zum Arzt, ich vermisse meine Familie jede Sekunde. Bei zwei von uns haben sich schon die Frauen getrennt und die Kinder erkennen sie nicht mehr am Telefon."

Hoffnung bei Angehörigen

Die vorhergehenden Berichte haben die Angehörigen der Seeleute nun auf Facebook gesehen. Dass ein deutscher Fernsehsender über das Schicksal ihrer Männer berichtet, habe ihnen Hoffnung gegeben, berichten sie über Video-Telefonie.

Seeleute schreiben Brief an Regierung in Kiribati

Die gestrandeten Seeleute haben nun zusammen mit ihrem Kapitän Kiraua Tekemau an die Verantwortlichen in Kiribati geschrieben. "In dem Brief an die Regierung wollen wir unsere Gefühle zum Ausdruck bringen", sagt Tekemau. "Wir möchten nach Hause. Wir sind verzweifelt, manche denken an Selbstmord, halten die Trauer ihrer Familien nicht mehr aus. Die Regierung weiß das nicht und fühlt das nicht."

Reeder würde Flugzeug chartern

Auf eine Antwort warten sie, genau wie ihr Reeder Frank Leonhardt. Er hatte angeboten, einen Flieger für die Seeleute zu chartern und sie vor und nach dem Rückflug zu testen. Es kämen aber weitere Probleme hinzu: Als die Infektionszahlen hier in die Höhe schossen, hätten sich auch die Fidschi-Inseln für Flüge aus Deutschland verschlossen, die aber eine Zwischenstation für die Reise nach Kiribati seien, so Leonhardt.

Unterstützung von Hamburgs Bischöfin Fehrs

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs möchte die Seeleute nun auch unterstützen und hat sich an gleich zwei Stellen gewandt. Sie habe ans Auswärtige Amt geschrieben und an die Kirche in Kiribas, dass sie sich für die Seemänner einsetzen.

Seemannsmission sammelt Spenden

Dennoch werden die Seemänner wohl in jedem Fall noch ein paar Wochen in Hamburg sein müssen. So lange sammelt die Seemannsmission Spenden. Besonders bei diesen Temperaturen bräuchten die Seeleute Winter-Schuhe und warmer Kleidung.

