Stand: 13.05.2019 11:52 Uhr

Geschwisterpaar wegen Drogenhandels vor Gericht

Ein Geschwisterpaar aus Eidelstedt ist seit Montagmorgen vor dem Hamburger Landgericht wegen Drogenhandels angeklagt. Die 25-Jährige und ihr 30-jähriger Bruder sollen für einen Hintermann Drogen aus Spanien angenommen haben. Womöglich waren sie Teil eines größeren Netzwerkes.

Drogenhandel: Prozess gegen Geschwister gestartet NDR 90,3 - 13.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Ein Geschwisterpaar aus Eidelstedt soll für Hintermänner Drogen-Pakete aus Spanien angenommen haben - jetzt stehen die 25-Jährige und ihr 30 Jahre alter Bruder vor Gericht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Drogen kamen mit der Post. In Spanien hatten Verkäufer das Marihuana in Pakete gewickelt, ordentlich frankiert und aufgegeben. Die Angeklagte soll sie in ihrer Eidelstedter Wohnung angenommen und - gegen Entlohnung - an einen Hintermann weitergegeben haben. Die Frau gibt sich unwissend. Sie habe ihren Schlüssel einem Bekannten gegeben, der habe ihre Wohnung heimlich als Drogendepot benutzt, behauptete ihr Anwalt.

Unwissend Teil eines großen Drogennetzwerkes?

Auf der Anklagebank sitzt auch ihr Bruder, der in ihrer Wohnung mit Kokain gehandelt haben soll. Waren die Geschwister einfach naiv? Bedeutsam wird die Geschichte aber über den Hintermann, für den sie die Drogen angenommen haben sollen: Das ist laut Anklage ein 25-Jähriger, der seit voriger Woche in einem großen Kokainprozess vor dem Landgericht angeklagt ist. Und er soll auch in Osdorf Bekannte als Marihuana-Boten angeheuert haben. Die Eidelstedter Geschwister waren also womöglich - ohne es zu wissen - Teil eines großen Drogennetzwerkes.

Weitere Informationen Mutmaßliche Drogendealer-Bande vor Gericht Sechs Angeklagte aus Osdorf müssen sich in Hamburg vor Gericht verantworten. Sie standen offenbar in Kontakt mit den Kokain-Dealern, bei denen die Polizei über eine Tonne Drogen gefunden hatte. (02.05.2019) mehr Prozess um spektakulären Kokain-Schmuggel Vor dem Hamburger Landgericht hat einer der größten Drogen-Prozesse in der Geschichte der Stadt begonnen. Die Polizei erwischte die Bande beim Transport von 1,1 Tonnen Kokain. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.05.2019 | 12:00 Uhr