Geschlossene Unterbringung für Kinder und Jugendliche in Hamburg umstritten Stand: 18.04.2022 10:33 Uhr Am Klotzenmoorstieg im Hamburger Stadtteil Groß Borstel könnten schon bald die Bagger rollen. Der Senat will dort eine Einrichtung für psychisch stark belastete Kinder zwischen 9 und 13 Jahren bauen. Teilweise mit geschlossener Unterbringung nach richterlicher Anordnung.

Sabine Boeddinghaus, die Co-Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft, kritisierte die Pläne. Sie sagte dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen: "Kinder-Knast ist natürlich eine drastische Formulierung, aber wir wollen damit deutlich machen, dass es an der Zeit ist, innezuhalten und zu überdenken, ob das wirklich der richtige Weg ist. Wir sagen ganz klar: Stopp, nein. Das geht nicht. Wir müssen aufhören, die Kinder in solche Einrichtungen zu stecken und zu isolieren."

Es sind Kinder wie Benni aus dem Kinofilm "Systemsprenger", die von den bestehenden Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr aufgefangen werden können. Die Idee des Senats: Alle Angebote für solche Kinder in einem Gebäude vereinen. Mit Beschulung, therapeutischer Hilfe - aber im Extremfall auch mit Freiheitsentzug.

Herrmann: Angebot wird gebraucht

Britta Herrmann, Sprecherin der Grünen für Kinder, Jugend und Familie, sagte, es gehe um Kinder und Jugendliche "mit komplexen Hilfebedarfen" - insbesondere auch mit psychischen Erkrankungen. Eine Diagnostik in der neuen Einrichtung finde medizinisch, psychologisch und sozialpädagogisch statt. Es handele sich um ein Angebot, das gebraucht werde.

Geschlossene Unterbringung schon vor 20 Jahren umstritten

Eine geschlossene Unterbringung war schon vor 20 Jahren in Hamburg umstritten. Die Zustände in der Alsterdorfer Feuerbergstraße waren jahrelang Thema eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Auch die spätere Unterbringung von Hamburger Kindern in den Haasenburg-Heimen in Brandenburg bezeichnen Experten als gescheitert.

"Diese Einrichtung wird scheitern"

Neue Vorschläge für die Hamburger Kinder- und Jugendhilfe erarbeitete vor drei Jahren eine Enquete-Kommission. Christian Schrapper, ehemaliger Vorsitzender der Enquete-Kommission, sagte dem NDR Hamburg Journal: "Das nun die momentane Koalition vor diesem Hintergrund auf die Idee kommt, eine baulich geschlossene Einrichtung in Hamburg zu errichten, da kann ich schwer entdecken, dass sie Anschluss nimmt an zentrale Ergebnisse der Enquete-Kommission." Seine Prognose für das Vorhaben ist daher: Wenig vielversprechend. Schrapper: "Bei der Einrichtung, die jetzt geplant wird, sieht das für mich alles zu einfach aus. Und so einfach wird es nicht sein. Diese Einrichtung wird genauso scheitern wie die anderen Einrichtungen."

Linke fordert Planungsstopp

Die Sozialbehörde wollte sich gegenüber dem NDR Hamburg Journal noch nicht äußern. Sie verwies auf ein offenes parlamentarisches Begleitgremium. Herrmann: "Es wird immer einen transparenten, kritischen Diskurs um fachliche Konzepte geben." Die Linke will einen Planungsstop und fordert neue Ansätze. Boeddinghaus: "Das ist keine Pädagogik, die wirklich die Rechte in den Mittelpunkt stellt, die guckt, was muss das System tun, damit es den Kindern besser geht - und nicht die Kinder ins System zu pressen." Schon in der zweiten Jahreshälfte sollen konkrete Entwürfe für die Sondereinrichtung in Groß Borstel vorgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.04.2022 | 19:30 Uhr