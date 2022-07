Stand: 08.07.2022 07:19 Uhr Gertrudenkirchhof ist jetzt auch ein Garten

Der Gertrudenkirchhof in der Innenstadt ist zu einem "Grünen Garten" auf Zeit umgestaltet worden. Er ist Teil eines neuen Konzepts, mit dem der Senat die City zwischen Mönckebergstraße, Spitalerstraße und Ballindam in den nächsten Jahren aufwerten will. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) weihte den neuen, begrünten Platz am Donnerstag ein. Mit der Bepflanzung soll die Aufenthaltsqualität an dem bislang kargen Ort verbessert werden und noch bis mindestens Ende 2025 bestehen bleiben. Auch soll der Platz als Bühne für unterschiedliche Aktivitäten dienen. Die Kosten liegen bei 500.000 Euro und wurden mit Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsprogramms finanziert. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 07.07.2022 19:30

