Gericht gibt Hamburger Fitness-Studios Hoffnung

Ist das Ansteckungsrisiko in Fitnessstudios größer als in Kosmetiksalons oder in Gaststätten? Während etwa Lokale und Friseure in Hamburg wieder öffnen dürfen, bleiben Fitness-Studios nach der Allgemeinverfügung der Stadt immer noch geschlossen. Das Hamburger Verwaltungsgericht sieht darin allerdings eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Sport- und Fitness-Studios gegenüber anderen Gewerben. Die Verordnung sei daher rechtsfehlerhaft, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstagabend mit. Dennoch bleiben die Fitness-Studios vorerst geschlossen.

Mängel in der Begründung

Die Begründung der Stadt, in Fitnessstudios bestehe eine besondere Ansteckungsgefahr wegen des heftigen Atmens und des verstärkten Ausstoßes von Aerosolen beim Sport, reiche nicht für eine ausnahmslose Schließung aus, hieß es vom Gericht. Die Stadt Hamburg habe nicht dargelegt, dass dort auch unter strengen Auflagen ein höheres Infektionsrisiko bestehe als in Friseurläden, Dienstleistungsbetrieben der Körperpflege oder Gaststätten.

Trotzdem keine Öffnung

Die Stadt hat bereits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt und erreicht, dass das klagende Fitnesstudio vorerst nicht wieder öffnen darf. Möglicherweise muss der Senat nun aber die Coronaverordnung nachbessern. Neben Fitnessstudios dürfen in Hamburg auch Bars, Kinos und Theater vorerst nicht öffnen.

