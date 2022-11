Stand: 22.11.2022 19:47 Uhr Geplatzter Reifen sorgt für Alarm am Flughafen

Größerer Alarm am Hamburger Flughafen: Bei der Landung eines Privatjets platzte am Nachmittag ein Reifen. An Bord waren vier Erwachsene und zwei Kinder - verletzt wurde aber niemand. Eine Start- und Landebahn musste vorübergehend gesperrt werden, um den Jet abzuschleppen. Das hatte aber keine Auswirkungen auf den Flugverkehr.

