Stand: 25.03.2023 09:11 Uhr Geplanter Tunnelbau: Ohnsorg-Theater und Museum müssten umziehen

Wenn in Hamburg wie geplant ein zweiter S-Bahn-Tunnel gebaut wird, müssten einige Kultureinrichtungen zeitweise umziehen. Während der drei- bis fünfjährigen Bauphase können das Ohnsorg-Theater und das Museum für Kunst und Gewerbe nicht in ihren Häusern bleiben, berichtet das "Hamburger Abendblatt" am Sonnabend. Baubeginn ist wohl frühestens in fünf Jahren - schon jetzt müsse man sich aber nach möglichen Zwischenquartieren umsehen, heißt es von den Kulturschaffenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.03.2023 | 09:00 Uhr