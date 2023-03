Geplante Sperrung der A1 und A25 auf April Verschoben Stand: 09.03.2023 17:50 Uhr Am vorletzten April-Wochenende wird es eng im Straßenverkehr im Hamburger Osten: Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 1 gesperrt, auch die A25 ist betroffen. Ursprünglich sollte die Sperrung schon Mitte März stattfinden, wurde aber witterungsbedingt verschoben.

Dass die A1 bei Reinfeld in Schleswig-Holstein für einen Brückenabriss gesperrt wird, stand schon länger fest. Jetzt teilte die Autobahn GmbH mit, dass man dieselbe Zeit auch für Bauarbeiten auf der A1 und der A25 in Hamburg nutzen wolle, um so die Auswirkungen zeitlich zu minimieren. Es werden rissige und aufgeplatzte Fahrstreifen saniert und Schäden an Brückenkonstruktionen behoben.

Konkret heißt das: Von Freitag, 21. April (19 Uhr) bis Montag, 24. April (5 Uhr) wird die A1 im Bereich des Autobahndreiecks Norderelbe gesperrt. Betroffen ist auch die A25 ab dem Autobahndreieck Hamburg-Südost bis Allermöhe in Fahrtrichtung Geesthacht sowie die Anschlussstelle Moorfleet in Fahrtrichtung A25 Geesthacht. Im weiteren Verlauf der A1 in Richtung Nordosten wird die Autobahn zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld dichtgemacht.

Umleitung in Hamburg über B75

In der Zeit werden Autofahrende in Hamburg Richtung Nordosten im Bereich der zweistreifigen Überleitung zur Norderelbbrücke über die Anschlussstelle Harburg über die Neuländer Straße zur Anschlussstelle Neuland über die B75 zur Anschlussstelle Hamburg-Elbinsel umgeleitet. Weiter geht es über die A255 zum Autobahndreieck Norderelbe. Der Verkehr wird auf der Norderelbbrücke und dem Autobahndreieck Südost einstreifig an den Baumaßnahmen vorbei geleitet. Wer in Richtung Lübeck unterwegs ist, kann auch über die A255, Elbbrücken, B75, Heidenkampsweg, Bürgerweide Sievekingsallee, Horner Kreisel, A24 und A1 ausweichen.

Autofahrende mit Fahrziel A25 Geesthacht fahren in Moorfleet ab und folgen der Umleitung U65 über die Amadeus Stubbe Straße, Rungedamm und Hans-Duncker-Straße zur Anschlusssstelle Allermöhe. Auch wer aus der Innenstadt Richtung Geesthacht unterwegs ist, sollte diese Umleitung nutzen.

Brückenabriss in Reinfeld: A1-Umleitungen empfohlen

Wer aus Hamburg kommend weiter auf der A1 in Richtung Ostsee unterwegs ist, sollte wegen des Brückenabrisses in Reinfeld (Schleswig-Holstein) den Bereich weiträumig umfahren. Wer an die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns möchte, sollte vom Autobahnkreuz Hamburg-Ost die A24, A14 (AK Schwerin) und A20 (AK Wismar) nutzen. Autofahrenden aus Hamburg kommend mit Fahrtziel Ostsee wird empfohlen, den Bereich der Vollsperrung in Reinfeld über die A1, A21 und A20 zu umfahren.

Eine Umleitung Fahrtrichtung Norden führt ab der Anschlussstelle Bad Oldesloe über Westerau und Lokfeld nach Reinfeld und weiter über Hamberge zur Anschlussstelle Lübeck-Moisling. In Fahrtrichtung Süden führt eine Umleitung Reinfeld über Lokfeld und Westerau nach Bad Oldesloe.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 09.03.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr