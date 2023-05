Geplante S-Bahn zum Osdorfer Born: Streckenführung geändert Stand: 16.05.2023 12:13 Uhr Die geplante S-Bahn-Linie im Hamburger Westen zum Osdorfer Born muss einen anderen Weg nehmen. Sie soll nun einen Bogen um das Forschungszentrum DESY machen. Und die geplante Station "Stadionstraße" wird gestrichen.

Die Verkehrsbehörde änderte ihre ursprünglichen Pläne, weil die S-Bahn sonst bei DESY die Forschung gestört hätte. Die schweren Züge rumpeln nicht nur gewaltig, sie strahlen auch Elektrosmog aus, der die hochsensiblen Messgeräte bei DESY verwirrt hätte. Also stellte die Behörde am Montagabend im Verkehrsausschuss der Bezirksversammlung Altona Planänderungen vor, die es in sich haben: Die S32 wird gut 300 Meter verschwenkt - der Tunnel verläuft dann unter der Trabrennbahn Bahrenfeld und dem Volkspark.

Keine Haltestelle am Volksparkstadion

Das hat einen großen Nachteil: Die Haltestelle "Stadionstraße" wird ersatzlos gestrichen. Sie sollte HSV-Fans sowie Konzertbesucherinnen und -besucher rund einen Kilometer vom Volksparkstadion entfernt aus- und einsteigen lassen. Nun sollen die Arenen nur noch durch die ebenso geplante U5 angebunden werden.

Verkehrssenator: "Gute Lösung"

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) spricht dennoch von einer "guten Lösung der unterschiedlichen Interessen". Mehr kosten soll die längere S-Bahn-Trasse nicht, weil ja die Haltestelle wegfällt. Die neue S32 soll zunächst bis Ende 2027 von Neugraben über Harburg bis zur Elbgaustraße fahren - und in den 2030er-Jahren dann weiter bis zum Osdorfer Born.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.05.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr