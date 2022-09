Stand: 19.09.2022 17:16 Uhr Gelöste Werbetafel sorgt für Einsatz am Krohnstieg Center

Großer Feuerwehreinsatz am Krohnstieg Center am Langenhorn Markt: Dort hatte sich in 20 Metern Höhe eine Werbetafel gelöst. Mithilfe einer Drehleiter versuchten Feuerwehrleute vergeblich, sie zu bergen. Da die Werbetafel auf die Straße zu fallen drohte, wurde der Bereich weiträumig gesperrt. | Sendedatum NDR 90,3: 19.09.2022 17:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.09.2022 | 17:00 Uhr