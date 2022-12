Geldtransport in Billstedt überfallen: Polizei sucht Zeugen Stand: 31.12.2022 15:04 Uhr Drei bewaffnete Männer haben am Sonnabendmorgen im Hamburger Stadtteil Billstedt einen Geldtransport überfallen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Tätern.

Der Geldtransporter parkte vor einer Filiale der Commerzbank an der Möllner Landstraße. Dort sollten die Geldboten Bargeldkassetten in den Bankautomaten austauschen. Als zwei Angestellte eines Sicherheitsdienstes gegen 8 Uhr mit ihrer Lieferung in die Bank gehen wollten, wurden sie von drei maskierten Männern mit Waffen bedroht und mit Reizgas besprüht. Die überfallenen Wachleute erlitten Augenreizungen. Ein dritter Angestellter, der im Geldtransporter geblieben war, blieb unverletzt. Die Räuber konnten mehrere Geldkassetten stehlen. Nach dem Überfall liefen sie davon.

SEK durchsucht Gebäude

Bei der Suche nach den Tätern kam auch das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei zum Einsatz, weil die Männer in einem nahegelegenen Gebäude vermutet wurden. Das SEK durchsuchte das Haus, fand aber keine Tatverdächtigen. Die Höhe der bei dem Überfall erbeutete Summe ist noch unklar.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle melden. Die Gesuchten sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Sie sollen dunkle Jacken getragen haben.

