Geldstrafe und Führerscheinentzug nach Flucht vor Polizei

Das Amtsgericht Altona hat am Montag einen 24-Jährigen zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro und Führerscheinentzug für ein Jahr verurteilt. Der Hamburger war im Februar 2022 mit Freunden in einem gestohlenen Auto und ohne Licht unterwegs. Als eine Polizeistreife den Wagen an der Stresemannstraße stoppen wollte, raste der Angeklagte davon. Beim Elbe Einkaufszentrum verlor der 24-Jährige die Kontrolle über den Wagen und krachte in eine Ampel. Eine Probe zeigte, dass er Alkohol und Kokain im Blut hatte. Der Richter verurteilte den Mann unter anderem wegen verbotenen Autorennens. Das könne auch fahren, wer vor der Polizei flieht.

