Stand: 11.10.2023 06:15 Uhr Geldautomat in Barmbek gesprengt

In Barmbek haben Unbekannte am Mittwochmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Anwohnerinnen und Anwohner in der Hellbrookstraße wurden von einem lauten Knall geweckt. Sie verständigten die Polizei. Die sicherte Spuren, die Ermittlungen laufen.

