Geiselnahme am Flughafen: Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehl Stand: 06.11.2023 17:01 Uhr Die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg hat am Montagnachmittag Haftbefehl gegen den Mann beantragt, der am Wochenende mit seiner Geiselnahme den Hamburger Flughafen für 18 Stunden lahmgelegt hatte.

Der 35-jährige türkische Staatsangehörige war am Sonnabend bei der Wohnung seiner Ex-Frau im niedersächsischen Stade aufgetaucht, hatte die gemeinsame vierjährige Tochter in ein angemietetes Auto gesetzt und war mit ihr in Richtung Hamburg geflüchtet - bis auf das Rollfeld vom Hamburg Airport, wo er neben einem Flugzeug zum Stehen kam. Der Mann hatte dafür laut Zeugenberichten gegen 20 Uhr eine Schrankenanlage am Flughafen durchbrochen.

Schüsse abgefeuert und Brandsätze gezündet

Über den polizeilichen Notruf soll er mitgeteilt haben, dass er eine Bombe im Fahrzeug habe und für sich und seine Tochter die Ausreise in die Türkei gefordert haben. Auf dem Rollfeld soll er dann mehrere Schüsse in die Luft abgegeben und zwei Brandsätze neben seinem Auto gezündet haben. Eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzt er nicht. Angesichts der vom Beschuldigten geäußerten Drohung, er werde schießen oder den Sprengstoff zünden, wurde von einem Zugriff abgesehen.

Geiselnahme nach 18 Stunden beendet

Nach etwa 18 Stunden ließ sich der Beschuldigte am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr von der Polizei festnehmen. Neben der Schusswaffe konnte die selbstgefertigte Attrappe eines Sprengstoffgürtels sichergestellt werden. Es handelte sich um ein mit Alufolie umwickeltes Buch, in das Drähte gesteckt waren. Die Auswertung der anlässlich der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten in Buxtehude sichergestellten Gegenstände dauert an.

Keine äußerlich verletzten Personen

Personen wurden bei der Geiselnahme äußerlich nicht verletzt. Der Beschuldigte sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr. Die Polizei geht davon aus, dass der Sorgerechtsstreit um die Vierjährige Hintergrund der Geiselnahme war. Der Ex-Frau war das alleinige Sorgerecht zugesprochen worden.

Der Beschuldigte war bereits im Mai 2022 vom Amtsgericht Stade wegen Entziehung Minderjähriger zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

